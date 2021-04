Martina Pártlová nafotila nové těhotenské snímky: Ve spodním prádle vypadá na konci 7. měsíce fantasticky

Martina Pártlová Foto: Mia Mirrelli

A to původně neuvažovala o žádných těhotenských fotkách. Nakonec je z toho už druhé pózování. Tentokrát před objektivem fotografky Mii Mirrelli. "Původně jsem to neměla v plánu, ale asi by mě to jednou mrzelo," řekla Super.cz Martina, které těhotenství neuvěřitelně sluší.

Na nových fotografiích se nastávající maminka ukázala v černém prádle. Těhotenství si užívá. Dobře ví, že ten pravý frmol teprve začne. "Vím, že už se nikdy nevyspím, vím, že to bude někdy na palici, vím, že až začne běhat, bude to teprve záhul," dodala Pártlová. ■