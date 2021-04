Těžká rána pro královnu: Po milovaném Philipovi (✝99) zemřel další muž blízký jejímu srdci

Královna Alžběta II. Profimedia.cz

Královna Alžběta II. (94) to v posledních dnech opravdu nemá jednoduché. Sotva se naposledy rozloučila se svým milovaným manželem, který jí stál věrně po boku 73 let, oplakává další ztrátu. Sir Michael Oswald, bývalý manažer královských stájí, zemřel ve věku 86 let.