Na rozdíl od kolegyň nebude praktikovat hypnoporod. Sympatická zpěvačka chce, aby byl příchod dcery rychlý a bezpečný

Do porodu zbývá Michaele Štikové (35) už jen krátká doba. Lékaři odhadují, že by operní zpěvačka, známá více pod svým dívčím příjmením Gemrotová, měla přivést dcerku na svět za čtyři až pět týdnů. Kupodivu zatím nemá pokojíček pro dceru zcela vybavený a dokupuje ještě výbavičku.

„K porodu by mělo dojít za čtyři týdny, ale možná až taky za šest. Není tedy ještě vše hotové, ale určitě bude mít naše holčička kde spát, bude se mít v čem vozit. Nemáme ještě takové drobnosti, jako třeba houpátko. To ale rychle doladíme,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, když s manželem Jiřím zrovna vybírala kočárek.

Sympatická blondýnka se nenechala zlákat alternativními přístupy k porodu. „Pro mě je důležitý co nejrychlejší a nejsnazší porod. To je jediné, co připouštím,“ říká Míša, kterou na rozdíl od kolegyň neokouzlil ani dnes oblíbený hypnoporod a vsadí na klasiku. „Moje kolegyně takto rodily, Míša Tomešová, Evička Burešová. Slyšela jsem to od nich, ale nijak se tím nestresuju,“ dodává Michaela Štiková, kterou uklidňuje skutečnost, že bude mít po svém boku během porodu také manžela Jiřího. ■