Ivka z MasterChefa ukázala vysportovanou postavičku v plavkách. Dvojnásobná mamina je pořád single

Ivka u bazénu na Mallorce Foto: archiv I. Sarauerové

Iva Sarauerová (38) patřila k diváckým oblíbenkyním v kulinářské show MasterChef, ve které se dostala až do finále. Prezentovala se především svým cukrářským uměním. Sympatická dáma má jistotu, že moc nepřibere, protože se aktivně věnuje fitness. Dřív sice měla nějaké to kilo navíc, ale dnes se tato dvojnásobná maminka pyšní vysportovanou figurou.

S dětmi si momentálně užívá sluníčka na Mallorce, kde se u bazénu ukázala v plavkách. Snímek vyfotili její synové, ale nebylo to jen tak…

„Udělat mega cool pool fotku s těma mýma hovádkama?! Nemožné! Přemlouvání, vyhrožování...uff. Ale já to chápu, jsou to dva kluci a mají to úplně na paži. Šíleně je tím štvu,“ nechala se slyšet Ivka.

Chlapci ji ale nakonec vyfotili. Ivka je momentálně single, a tak musí focení zastat oni. „Bohužel není nikdo jiný, takže to budete muset ještě chvíli trpět a maminku fotit. Myslím, že toho pro vás dělám tolik, že se to pár fotkám ani vyrovnat nemůže,“ vtipkovala hvězda MasterChefa, jež to s puberťáky nemá jednoduché.

„Musím vám říct, že být na dva dospívající syna sama, je vážně někdy masakr, uffff. Ale jooo, krouhám to a dávam! Co jiného mi zbývá, že?“ dodala nakonec smířlivě. Při pohledu na její parádní postavičku, snad ani není možné, že je Ivka stále nezadaná. Ale kdoví, třeba se na ni brzy konečně usměje štěstí a nebude muset k focení přemlouvat své nezbedné syny. ■