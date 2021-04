Tady ještě nosila syna pod srdcem. Vytisková přizvala do svého klipu i hvězdu Tváře

Ještě těhotná Klára Vytisková řádila v klipu s Erikou Stárkovou.

Song, který složila během prvního lockdownu, pojednává o potřebě změny a společně s Klárou v něm uslyšíte populární herečku Erikou Stárkovou. Ve videoklipu, který je spíš takovým lyric videem (v režii Petra Lexy z kapely Slza), hravě poukazuje na fakt, jak pandemie změnila i náš pohled na to, že je třeba si vážit maličkostí. „Písničku Change, tedy Změna, jsem napsala hned po tom, co jsme zůstali na jaře v lockdownu. Všem se nám ze dne na den obrátil život vzhůru nohama a bylo jasné že se ještě hodně změní, a že budeme chtít možná změnit i něco u sebe. Přivedlo to moje myšlenky k tomu, že Svět potřebuje změnu. A změníme to, jen když začneme každý u sebe,“ komentuje Vytisková svůj nový singl.

Akustickou verzi písničky vytvořila umělkyně už na jaře. Od té doby ale Klára s písní ušla ještě poměrně velký kus cesty ve spolupráci s klávesákem své kapely Janem Alešem, s nímž song také produkovala. „A pak do rozjetého vlaku naskočila Erika Stárková, skvělá herečka a super holka, která dodala pár svých vokálů a vrhli jsme se na video,“ dodává Klára.

„Video mělo být jen rozpohybovaná jednozáběrovka. Nechtěli jsme v téhle době velké produkce, chtěla jsem dát důraz na text, nebyl prostor na děj... V podstatě jsme to těžké téma pojali s lehkostí. Tak, že nám lockdown i ukázal, jak moc je potřeba vážit si maličkostí. Třeba že nám chybí jen potkat se s kamarádkou, pobavit se, podělit se o porci kvalitních hranolků s kečupem, zkrátka jen tak být,“ vysvětluje držitelka Ceny Anděl 2015 v kategorii Zpěvačka roku. ■