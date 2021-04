Po úspěšné léčbě rakoviny další důvod k radosti: Muzikant František Nedvěd (73) se bude znovu ženit!

František Nedvěd Herminapress

Po 50 letech obnoví s manželkou Marií své sliby. „Je to pravda, myslím, že s tím přišla spíš manželka. Bude to na Staroměstské radnici a nebude to nic pompézního, po těch letech už není co slavit,“ řekl Super.cz se smíchem zpěvák.

Přípravy na veselku probíhají v poklidu. „Nechal jsem si ušít oblek a manželka si jde taky příští týden pro šaty. Oslavíme to jen takhle jednoduše, budeme tam mít nejspíš jen rodinu. Byli z toho nadšení,“ popsal.

Přestože má léčbu rakoviny konečně za sebou, ještě nějakou chvíli potrvá, než se bude cítit zase fit. „Ještě se budu zotavovat tak 14 dní a potom uvidíme, jak to dopadne. Potřebuji rekonvalescenci, je to běh na dlouhou trať, ale zvládám to,“ svěřil se František Nedvěd. ■