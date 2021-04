Italský šlechtic a ex Ivety Bartošové bude tatínkem: S krásnou manželkou čekají prvního potomka

Domenico Martucci s manželkou Nikol Michaela Feuereislová

Krásná Nikol je v jeho očích přesně ta, se kterou chce zestárnout a založit rodinu. „Miminko jsem si strašně moc přál, a protože jsem našel anděla, o kterém vím, že bude nejlepší maminka, požádal jsem moji manželku o miminko s dudlíkem v krabičce,“ překvapil italský šlechtic.

Zda to bude dcera, nebo syn, zatím netuší. „Pohlaví se dozvíme do konce dubna, ale není důležité, jestli to bude chlapeček, nebo holčička. Důležité je, že bude dítě zdravé a šťastné,“ říká natěšený tatínek.

Se svou nynější manželkou se dali dohromady v květnu 2017. O ruku ji požádal po roční známosti v červnu 2018 a její prsteníček začal zdobit krásný prsten z hraběcího dědictví. Další rok na podzim proběhla veselka. ■