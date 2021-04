Nahá doposud nepózovala: Dcera Davida Hasselhoffa je první ženou s plnými křivkami na obálce evropského Playboye

Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

„Přemohly mě emoce z toho, co tato obálka znamená, a jakým způsobem posiluje postavení žen ve společnosti. Chtěla jsem využít tuto platformu, abych dala najevo, že můžete milovat svoje tělo bez ohledu na standardy krásy nastavené společností,“ rozepsala se na sociální síti, kde fotografii sdílela.

„Květen je měsícem duševního zdraví a já se cítím dostatečně silná na to, abych vstala a byla bez pardonu sama sebou,“ doplnila Hayley, která se právě kvůli svým křivkám v minulosti potýkala s mentálními problémy.

Hayley nedávno založila iniciativu Check In With You by Hayley Hasselhoff na pomoc lidem s psychickými problémy.

Modelingu se věnuje od 14 let a rodiče ji vždy plně podporovali. „Každý má jinou cestu, ale já jsem začala jako modelka s plnými křivkami a pořád jsem modelka s plnými křivkami. Oba mě velmi, velmi podporují a věří ve mě, stejně jako já podporuji je,“ řekla o rodičích britskému Daily Mailu.

Ačkoliv byla z focení s vyhlášenou fotografkou Ellen Von Unwerth nadšená, měla trochu obavy z pózování nahoře bez. Pózovala takhle totiž poprvé. Když ale viděla výsledek, nadchlo ji to a strach byl ten tam.

Hayley Hasselhoff na obálce německého Playboye ■