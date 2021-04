Justin Bieber se rozpovídal o manželství s Hailey: První rok byl opravdu těžký, šokoval zpěvák

Justin a Hailey Bieberovi Profimedia.cz

Justin Bieber (27) se netají tím, že odjakživa toužil po svazku manželském. „Vždycky jsem měl pocit, že to já jsem to chtěl. Svatbu, děti a to všechno,“ uvedl v novém rozhovoru pro GQ.

Do rodičovství se s Hailey Baldwin (24) sice zatím nehrnou, ale svatby už mají za sebou dvě. Ano si řekli nejprve na podzim 2018 na radnici v New Yorku, následující léto pak proběhla veselka se vším všudy v Jižní Karolíně.

Ovšem první rok manželství, jak se zdá, nebyl pro novomanžele žádný med. „První rok byl opravdu těžký. Bylo toho hodně, co se vztahovalo k traumatu z minulosti a chyběla důvěra. Jsou věci, které své polovičce nechcete prozradit, protože jsou děsivé. Nechcete ji vyděsit a nechcete si přiznat, že se bojíte,“ otevřel se nečekaně zpěvák.

Ze začátku to tedy sice trochu skřípalo, ale od té doby se už leccos změnilo. „Vytváříme si vzpomínky jako pár, jako rodina. A je krásné, že se máme na co těšit. Nikdy jsem se v životě na nic netěšil. Můj život doma byl nestabilní. Prakticky neexistoval. Neměl jsem svou druhou polovičku. Neměl jsem koho milovat. Komu se otevřít. Teď to mám,“ rozněžnil se.

Justin a Hailey se seznámili už v roce 2009, v průběhu let se z nich stali přátelé a krátce randili v roce 2016. Lásku obnovili na jaře 2018 a za několik měsíců se vrhli do manželství. Justin v průběhu kariéry ale propadl drogám, což neblaze ovlivnilo jeho fyzické i duševní zdraví.

Přiznal, že i když byl velmi úspěšný, byl zároveň hodně smutný a vnitřně trpěl. Sláva a kariérní úspěchy na tom nic nezměnily. Drogy mu poskytly únik od problémů.

A jako by jejich manželství nebylo náročné samo o sobě, pozornost veřejnosti a médií mu nijak nepřidala. „Nebudu tu sedět a předstírat, že je to všechno pohádka. Manželství je těžké, ale je to otázka volby. Každý den není zalitý sluncem. O tom to není. Ale i tak je na něm něco překrásného. Za něco bojujete, s někým něco budujete. Jsme mladí, a to je děsivé. Změníme se, ale jsme odhodlaní spolu růst a podporovat se navzájem. Je to můj nejlepší kamarád, nikdy ho nebudu mít dost,“ sdělila Hailey v roce 2019 magazínu Vogue. ■