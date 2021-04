V Ulici hraje více než 15 let: Petr Vacek prozradil, jestli by ho konec seriálu zasáhl jako jeho kolegy z Ordinace

Petr Vacek Super.cz

Herec Petr Vacek (56) je divákům známý především ze seriálu Ulice, ve kterém se objevuje od jeho začátku. Super.cz prozradil, jestli by se bez natáčení nekonečného seriálu dokázal obejít, kdyby měl skončit stejně jako Ordinace v růžové zahradě 2 .

Před 16 lety se Petr Vacek divákům poprvé představil jako Tomáš Jordán, nadšený biolog, manžel Terezy Brodské (52) a otec Patricie Pagáčové (32) a Jakuba Štáfka (30). Dnes se v seriálu neobjevuje tak často a poté, co skončila jeho dějová linka s Yvettou Blanarovičovou, (57) má jen pár natáčecích dní do měsíce. Přesto by ho konec seriálu mrzel.

„Zasáhlo by mě to v každém případě, ale tím, jak jsme tady v malém rybníčku a máme 10 milionů lidí, tak se jednou věcí neuživíte, proto mají všichni herci neustále věci okolo,“ prozradil Super.cz

Kromě herectví a moderování začal také režírovat a na své domovské divadelní scéně nazkoušel dvě hry. Bohužel mu novou práci a současně i koníček zkomplikoval koronavirus. Zajímalo nás, jestli by se chtěl živit jen režírováním, nebo by se mu po hraní zastesklo.

„Chybělo by mi to, ale režírování mě hrozně baví a je to pro mě strašně poučný, protože po letech vidím sám sebe z druhý strany a říkám si: Aha, tak takhle jsem se choval, aha, tak proto herci dělají tohle, a proto po nás režiséři chtěli tamto,“ přiznává Petr, se kterým jsme se setkali na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Dokáže si jako režisér občas dupnout a být na herce i přísný? „Někdy nic jiného nezbývá, ale já se tomu snažím vyhnout, protože když máte na place dobrou atmosféru, tak lidi začnou blbnout a to je to nejlepší, co se vám může stát,“ dodává Petr Vacek. ■