I když jsou s Felixem od sebe, vídají se denně. Podívejte se, jak to teď sluší Dádě Patrasové (64)

„Jak kdy, musím se přiznat, že někdy od toho upustím a dám si něco nezdravého, ale v zásadě ano,“ prozradila Super.cz oblíbenkyně dětského publika Dáda.

Kontakt s blízkými a schůzky omezila na minimum, hlavně kvůli dceři Aničce (25), která úspěšně absolvovala léčbu rakoviny prsu. „Nikam nechodím, snažím se hlídat kvůli dceři, abych jí něco nepřinesla,“ přiznala herečka a zpěvačka.

Díky tomu, že výrazně ubylo pracovních nabídek a volného času je dostatek, navštěvuje se s dcerou častěji. „Vídáme se takřka denně a dneska mi přinesla strašně dobré jídlo. Koupila takové sladké i masové koule, strašně nám to s manželem chutnalo, takže Anička zabodovala,“ usmívá se černovláska.

Překvapivě i s manželem Felixem Slováčkem (77), se kterým už jsou roky od sebe, tráví poměrně dost času. „S manželem se vídáme pravidelně, vlastně denně,“ přiznala Super.cz Patrasová, se kterou jsme se setkali na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Jak jinak tráví zpěvačka běžné dny v pandemii? „Uklízím, dívám se na televizi, píšu si s kamarádkama a kamarádama, není to nic, co by člověka obohatilo, ale co se dá dělat,“ povzdechla si.

Pokud by situace nasvědčovala tomu, že se v létě bez problému dostane do zahraničí, ráda by navštívila Itálii, kde žije její partner. „Když to bude možné, tak určitě ano,“ říká rozhodně a dodává, že je s partnerem v kontaktu stejně často jako s manželem. „Skypujeme a voláme si denně.“ ■