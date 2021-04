Linda Finková má trik, jak ve večerní róbě vypadat skvěle: Spoléhá se na stahovací trencle

Linda Finková Super.cz

Na nedostatek práce si poslední měsíce rozhodně nestěžuje. Linda Finková (52) učí zpěv, natáčí oblíbenou show Tvoje tvář má známý hlas a také se připravuje na novou roli v divadle. „ Je to nadržená intelektuálka, bude se mi to dobře hrát, až se naučím text a ochodím si to,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

„Teď jsem dělala hlavně hudební nastudování a dohlížela jsem, jestli všichni dobře zpívají, a teď se vrhnu na texty a můžu nastoupit,“ prozradila Finková na kostýmové zkoušce nového muzikálu Láska nebeská. Na jevišti se objeví hned v několika kostýmech a oblékne i večerní šaty.

„Cítím se v tom výborně, je to dost sváteční. Já večerní šaty nenosím, ani když se nosit mají, mám ráda pohodlnější oblečení. Ale jsou pohodlné a strečové, tak je to fajn, a až si koupím stahovací trencle, tak to bude ideální,“ řekla se smíchem Finková, která je v jednom kole.

„Trávím čas stejně jako předtím. Učím, ale online, zkoušeli jsme teď Lásku nebeskou, tak jsem byla na jevišti nebo v hledišti a dělám Tvář, což je další práce. A občas učím soukromě. Teď se Sandrou Pogodovou něco chystáme a od června něco vykopneme, práce je spoustu a nestěžuji si,“ řekla zpěvačka, která už dělá pěveckou koučku v oblíbeném pořadu po osmé.

Mezi soutěžící se ale rozhodně nehrne. „Nepřišla nabídka, ale když někdo řekne, jestli tam budu vystupovat, tak říkám, že nebudu. Byla by to pro mě hrozná zátěž. Starat se o děti, celý barák, vařit, uklízet a dělat ještě několik povolání najednou, si myslím, že mi stačí. Se zpíváním bych problémy neměla, s tancováním by se mi přizpůsobili, ale učení těch anglických textů, to bych se zavraždila,“ dodala Linda. ■