Na nedostatek práce si nestěžuje: Režisér Zelenka má jiný problém, po roce doma sotva dopne kalhoty

Zdeněk Zelenka Super.cz

„Já pracuji, jako by žádný vir nebyl. My jsme tady v divadle udělali muzikál, a to byla tříměsíční dennodenní náročná práce. Napsala jsem doma už několik scénářů, takže já pracuji, jako by se nechumelilo,“ svěřil se Super.cz režisér, který chystá premiéru muzikálu z písní Waldemara Matušky Láska nebeská.

Vedle divadla tráví většinu času hlavně doma, a to psaním. Stejně jako řada lidí začal ale po lockdownu pociťovat jeden problém. „Samozřejmě cítím nedostatek pohybu, cítím to hlavně ráno, když vybírám kalhoty, do kterých se ještě vejdu,“ řekl se smíchem Zelenka, který se do sportování příliš nežene.

„Nejhorší je, že člověk si uvědomuje, že za celý rok si na sebe nemohl koupit nic nového. Všechno, co má na sobě, je obnošené, já jsem byl vždycky zvyklý na jaře vše obnovit, ale teď co, kupovat něco po internetu mi přijde blbé. Takže už se těším, až se vše otevře a člověk si nakoupí věci, na které byl zvyklý,“ prozradil režisér a dodal: „Nepatřím mezi ty, kteří by ráno cvičili, běhali v lese. Nikdy jsem takový nebyl. Já spíš omezím jídlo. A to pití,“ řekl závěrem. ■