Dopis z dětského domova naplnil Stropnického s Krejčíkem odhodláním: Co říkají o adopci?

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík Foto: Super.cz/Instagram D.Krejčíka/reprofoto TV Nova

Dopis od dívenky zasáhl nejen Daniela, ale spustil vlnu zájmu u veřejnosti. „Je to malej velkej zázrak, kolik lásky může v lidech vyvolat někdo, kdo o nic jediného než o lásku neprosí. Kdyby jí z každé krásné reakce kousek přistál do života, zasloužila by si to,“ reagoval pro Super.cz Daniel Krejčík.

Podporu Danielovi a Matějovi, kteří by v budoucnu rádi nějaké dítko adoptovali, vyjádřili nejen fanoušci, ale také přátelé z herecké branže jako Kateřina Hrachovcová (46), Jitka Schneiderová (48), Anička Slováčková (25), Adam Mišík (23) nebo Jan Cina (33).

Mladý herec neskrývá, že ho to mile překvapuje a dojímá se. „Nikdy by mě nenapadlo, že to bude takhle přirozeně pozitivní a podpůrný. Společně nás to naplnilo velkým odhodláním a uvidíme, co z toho vzejde. Cesta za adopcí pro dva kluky fakt není úplně procházka růžovou zahradou,“ přiznává.

V České republice zákony adopci homosexuálním párům neumožňují. „Registrované partnerství je tu přes deset let a deset let se někdo snaží prosadit adopci dvěma milujicím rodičům, ale marně. Těch deset let je mimo jiné pro někoho jedno celé promarněné dětství v děcáku,“ poukazuje na realitu Daniel, který v reality show předvedl, že se i bez rodičovských zkušeností dokáže skvěle postarat hned o několik dětí, včetně kojence.

„Na zámek se vejde spousta dětí a myslím, že bychom byli moc dobrý rodiče. A to i přes to, že nám oběma rostou vousy,“ dodává s úsměvem. ■