Neuvěřitelná scéna s telegrafem není smyšlená. Co dalšího možná nevíte o Přednostovi stanice s Vlastou Burianem (✝70)?

Vlasta Burian Profimedia.cz

„Přednosta stanice, ten nekouká jen na šíny, přednosta stanice, ten umí prohnat mašiny…“ V roce 1941 přidal Vlasta Burian (✝70) do své filmografie veselohru o notorickém černém pasažérovi Ťopkovi, který se na venkovském nádraží zaplete do dvojnické situace.

Před generálním inspektorem drah Kokrhelem (Jaroslav Marvan ✝72) se musí vydávat za nepřítomného přednostu stanice, čímž chce pomoci přednostově půvabné manželce Julii (Zita Kabátová ✝99), a zároveň uniknout postihu obávaného úředníka…

Kromě těchto tří protagonistů ve filmu zazářily i další prvorepublikové hvězdy, mimo jiné Čeněk Šlégl (†70), Růžena Šlemrová (✝75), Václav Trégl (✝76) či Theodor Pištěk (✝65).

Marvanův kuriózní zážitek

Oblíbenou situační komedii jste jistě viděli, a tak si určitě vybavíte jednu z nejpopulárnějších scén, ve které Burian coby Ťopka přijímá velmi neumětelsky telegram a inspektor Kokrhel mu přikazuje, aby na něj také odpověděl. A protože hlavní hrdina nemá ponětí, jak na to, začne do telegrafu mluvit jako do telefonu. Tato divácky vděčná scéna ale nepochází z pera scenáristy – napsal ji sám život.

Jaroslav Marvan působil totiž ve 20. letech jako poštmistr na Podkarpatské Rusi a podobnou situaci viděl v tomto zapadlém koutu republiky na vlastní oči. Jeden ze zaměstnanců pošty tímto neuvěřitelným způsobem opravdu „přijímal“ telegramy. Marvan svůj zážitek vyprávěl Burianovi a tomu se tak líbil, že ho nechal zařadit do filmu.

Jak to bylo s levným najedením

Nenapodobitelný humor obou protagonistů si získal vděčné publikum už při premiéře v kinech před 80 lety (12. dubna 1941) a baví lidi dodnes. Na televizních obrazovkách se film objevoval dost často i v minulosti, ale z neznámého důvodu byl tehdy zkrácen o úvodní vtipnou scénu v Hejhalově restauraci, kde se Ťopka zadarmo nají. Scéna na nádraží, kdy pak prodává jízdenku dívce, která si ho pamatuje z restaurace a připomene mu jeho levné najedení, tak dlouhá léta nikomu nedávala smysl.

Kde hledat Mokré nad Soupravou?

Každému je jistě jasné, že název filmové stanice Mokré nad Soupravou je smyšlený. Ve skutečnosti se natáčelo na nádraží Praha – Jinonice a pak také v ateliérech v Radlicích, protože Barrandov a Hostivař si pro sebe zabrali Němci. A jak už bylo tehdy zvykem, i Přednostu stanice se podařilo natočit v rekordně krátké době.

Režiséra obvinili z kolaborace

Divácky oblíbený snímek, v němž si Burian zazpíval i titulní písničku, natočil Jan Sviták (✝51) – původně herec a posléze i režisér v Divadle Vlasty Buriana, který se od roku 1933 angažoval také ve filmu. Bohužel, Přednosta stanice je posledním titulem tohoto tvůrce, kterého v květnu 1945 zlynčoval dav zfanatizovaných vlastenců, a nakonec ho na jejich výzvu zastřelil přítomný rudoarmějec.

Mezi lidmi se tehdy totiž šířilo, že Sviták byl spolupracovníkem gestapa a může za smrt Karla Hašlera (✝62). Celé to byl nesmysl, ale vysvětlete to rozvášněnému davu. Není známo, kdo „rozhořčené občany“ svolal, je prý ale možné, že v tom měli prsty Svitákovi bývalí kolegové z filmového ústředí.

I Burian směl říct: Stop!

Živelné herectví Vlasty Buriana (9. 4. 1891 – 31. 1. 1962) stálo především na improvizaci, černém i laskavém humoru a satiře. Však také komedie, ve kterých se objevil, patří právem do zlatého fondu čs. kinematografie. A co o králi komiků řekla později jeho kolegyně Zita Kabátová?

„Byl to báječný herec a na place měl velké slovo. Byl jediný, kdo kromě režiséra mohl zastavit scénu a říct: Stop!“ Přednostu stanice odvysílá 10. dubna Česká televize jako připomínku Burianova 130. výročí narození. ■