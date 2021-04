Sexy duet Pazderkové a Boho: Takhle budou vypadat v divoké show jako Shakira a Rihanna

Iva Pazderková a Jitka Boho Foto: archiv TV Nova

Ty se promění v hvězdy Shakiru a Rihannu. Na jevišti pak předvedou své pěvecké a taneční dovednosti s jejich společným hitem Can't Remember to Forget You. Obě účinkující show si vzájemnou spolupráci velmi pochvalovaly.

„S Ivou jsem si moc sedla, můžu prozradit, že jsem hodně přes znamení zvěrokruhu. Iva je Ryba a já Štír, jde tedy o vodní znamení, takže to jde dohromady. Je mnohem lepší být na pódiu s někým, mám pak pocit, že se stres tak nějak rozloží,“ říká Jitka Boho a na její osobu nešetřila chválou ani její kolegyně.

„Jitka je naprosto talentovaná, krásná a inteligentní, zkrátka skvělá osoba. V tomto čísle jsem musela hodně vyjít z komfortní zóny. Kdykoliv mám nějaké sexy číslo, tak mám co dělat, abych se sama sobě nesmála,“ svěřila se Iva Pazderková. ■