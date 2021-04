Dovolená na ostrově věčného jara se jí protáhla na šest týdnů. Proč byla Bendová nucena vrátit se do lockdownu?

Alice Bendová strávila šest týdnů na Tenerife Super.cz

Dopřála si šestitýdenní dovolenou ve svém letním bytě na Tenerife. Alici Bendovou (47) jsem zastihli krátce poté, co se vrátila do Česka.

„Nestihli jsme, co jsme měli naplánované. Splnili jsme si výstup na horu Teide (Pico de Teide, aktivní sopka, pozn. red.), což bylo osmadvacet kilometrů do kopce,“ rozpovídala se o svém aktivním programu herečka, která na dovolené rozhodně nelenoší. Chodíme, běháme. Je to o hezkém programu a rozhodně se nenudíme. Navíc děti měly online výuku. Náš program tedy byl stejný, jako tady, když je tady teplo.“

Herečka zásobovala sociální sítě fotkami v bikinách a lehce tak provokovala ty, kdo zůstali v chladném středu Evropy. „V plavkách jsme trávili asi víc času než v Česku. Je pravda, že na pláži jsme byli třeba jen dvě, tři hodiny a jinak jsme chodili po městečkách, podél oceánu, vyráželi na túry a podobně,“ mávla rukou Alice.

Vzhledem k aktuálnímu proměnlivému počasí by se Alice nejraději zase vrátila do tepla. „Vrátit jsme se ale museli. Děti tady mají taťku, já tady mám maminku, čtyři psy a taky práci,“ říká herečka, která dotáčela své odložené scény ze seriálu Slunečná.

Jakmile splní své povinnosti, tak by se Alice ráda na Tenerife vrátila. „Děti snad nastoupí do školy. Pokud by se ale školy neotevřely, tak bychom si tam asi na dva týdny zaletěli,“ krčí rameny Alice Bendová. ■