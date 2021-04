Bývalá tiktokerka se projevuje jako pořádná rebelka. Z natáčení se skutečným vlkem měla pro strach uděláno

Naty Hrychová v novém klipu Super.cz

Píseň je nabitá emocemi a je pro všechny, kdo se potřebují a chtějí vykřičet ze zoufalé situace, z níž nemohou najít cestu ven. Přání prezentovat se nejen prostřednictvím sociální sítě TikTok, ale hlavně hudbou, se jí docela daří.

„Song nemá happy end. Chtěla jsem v něm zachytit zoufalý boj s vlastními myšlenkami. Kontrast mezi realitou a fantazií je často hodně krutý. Musíme vždy hledat cestu ven, protože čím silnější je naše bolest, tím víc se potápíme do hlubin fantazie a tím těžší je se z ní dostat ven. Tato doba pozitivnímu myšlení moc nepomáhá, ale je důležité o problémech mluvit a neuzavírat se do sebe. Nebo si zajít doprostřed lesa a vykřičet ten smutek. Nesmíme nechat naše starosti, aby nás pohltily,“ říká Naty, kterou můžete ve videoklipu vidět po boku vlka symbolizujícího její krásnou, ale nebezpečnou fantazii.

Prostředí tmavého lesa, v němž se s ním Naty potkává, se prolíná se sterilní realitou bílé místnosti plné strachu a deprese, s nastupující prázdnotou a netečností.

Naty svůj názor v písních dávala najevo už i dříve. Před deseti lety, kdy doprovázela Rogera Waterse, frontmana skupiny Pink Floyd, na The Wall Tour 2011 v pražské O2 areně, zpívala „We Don't Need No Education!“. Proti škole se o několik let později ohradila i ve své písni Moje matematika.

„Ta se školy netýká“, promlouvala skrz text svého největšího hitu za celou generaci spolužáků. Také v loňském oceňovaném klipu k písni „Nehledej Růženku“ dává Naty jednoznačně najevo, že byť zkrvavená četnými šrámy ze showbyznysu, jde si vytrvale za svým. Ve svém novém songu Loved Living Dead jde Naty ještě dál a rebeluje proti současným hudebním trendům, na které kašle. Své emoce dává najevo syrově a bez snahy zalíbit se obecnému vkusu. Vyjadřuje nespokojenost s realitou, v níž žije, i s fantazií, do které utíká. Je rozzlobená a smutná, protože dobře ví, že útěk není řešení. ■