Interpreti afroamerických umělců už v Tváři nebudou nabarvení. Befél přišel seshora

Markéta Konvičková a Roman Vojtek ve Tváři představovali Arethu Franklin. Foto: Super.cz/TV Nova

Velkou pozornost u diváků vzbudilo především srovnání Markéty Konvičkové a Romana Vojtka, kteří ve třetí, respektive osmé řadě představovali pěveckou legendu Arethu Franklin.

Oba zpívali píseň Think, tedy měli i stejný kostým, a zatímco Konvičková pod rukama maskérů prošla kompletní proměnou od hlavy k patě, Vojtkovi už pleť nebarvili. Dle slov PR koordinátora pořadu Vojtěcha Boháčka proto, že se mění doba „a s ní i náhled na to, co naše civilizace považuje za přijatelné“.

Přestat barvit pleť účastníků show byl příkaz seshora. „TV Nova své pořady vždy produkuje v souladu s požadavky majitele licence,“ napsal Boháček Super.cz.

Pěveckou legendu v minulosti ztvárnili také Michaela Badinková (5. řada), Ján Jackuliak (6. řada) nebo minulou řadu Jitka Čvančarová. Ani ta už neměla tmavou tělovku.

Co si o nařízení myslíte? ■