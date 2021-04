Vnuci Libuše Šafránkové a Josefa Abrháma také dělají do filmu. A to je jim teprve 12 a 14 let

Josef a Antonín Abrhámovi Video: FTV Prima

Úkoly prý mají rozdělené: „Společně to píšeme, já to režíruju, Tonda prezentuje a rodiče jsou producenti,“ vyprávěli v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Kromě filmů zkoušeli točit i reklamy. „Snažili jsme se přilákat nějaké herce a herečky, jestli by s námi nechtěli spolupracovat. Po tom, co jsme to dali na YouTube, se nikdo neozval. To jsme nečekali,“ usmíval se Josef.

K herectví pak má blíž Antonín. „Jestli nějaký talent mám, tak jsem ho možná zdědil po prarodičích,“ myslí si. Zda se jednou vydá za FAMU, DAMU nebo jinou uměleckou školu, zatím netuší. „Nevím, jestli to budu dělat,“ řekl mladší z nastupující generace Abrhámových. ■