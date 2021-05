V divadle se hned tak nepředvede. O pozornost publika se ale Miroslav Etzler nenechal připravit

Miroslav Etzler zoo nemá rád. Přesto jednu takovou podpořil. Herminapress

„Pracuji, no, nedá se říct, pracuji, spíš si chodím povídat a číst starým lidem do jednoho speciálního sociálního zařízení. A musím říct, že když se setkám s lidmi, kteří už mají tzv. za dveřmi zubatou, přál bych mladým lidem, aby to poznali. To je opravdu škola života. Také jim tedy půjdeme zazpívat, aby si užili ještě nějakou radost,“ nechal se slyšet Etzler na koncertu pod širým nebem v areálu Zoo Chleby.

Zoologickou zahradu na Nymbursku herec podpořil paradoxně i proto, že podobná zařízení nemá příliš v lásce. Zvířata má radši ve volné přírodě a hodně se za nimi najezdil do divočiny. „Mám mnoho zážitků se zvířaty z cest. Na Sumatře a na Borneu jsem se potkal s divokými orangutany. To jsem měl strach. Mají obrovskou sílu, v jedné vesnici tam žil člověk, kterému orangutan utrhl ruku. Také jsem se potápěl s velrybími žraloky, říká se jim autobusy, mají 14-15 metrů, potom s mantami obrovskými a těch zvířat je hodně,“ popisuje Miroslav, který obvykle nevyužívá služeb cestovních kanceláří, ale jezdí na vlastní pěst.

K dobrodružnějšímu způsobu cestování se ostatně hodlá vrátit, jakmile se situace uklidní a jeho nejmladší syn Samuel povyroste. „Rád poznávám země se vším všudy a po svém. Počkám si, až malý Samuel bude větší a budeme cestovat spolu. Chci, aby poznal svět.“ ■