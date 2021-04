Vím, koho z královské rodiny Meghan obvinila z rasismu, tvrdí kontroverzní britská lady

Lady Colin Campbell se zapojila do kauzy, která už několik týdnů hýbe britskou veřejností. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kontroverzní spisovatelka a autorka knih Meghan a Harry: The Real Story (Meghan a Harry: Skutečný příběh), The Real Diana (Skutečná Diana) nebo The Queen´s Marriage (Manželství královny), lady Colin Campbell, nyní uvedla, že ví, o koho jde. „Vím to už nějakou dobu,“ prohlásila komentátorka dění v britské královské rodině. Trvala však na tom, že se jedná o nedorozumění.

Člen rodiny měl dle jejích slov „oprávněné obavy“: „Ne kvůli barvě kůže Meghan, ale kvůli její neschopnosti a odhodlání nesnažit se přijmout kulturní rozdíly a skutečně respektovat instituci a rodinu, ke které se přivdala,“ řekla Lady C, jak se spisovatelce přezdívá. Nicméně ani ona nebyla konkrétní a žádné jméno nepadlo.

Po odvysílání třaskavého interview začala britská média psát o nejhorší krizi královské rodiny za posledních 85 let a ptát se, kdo je „královský rasista“. Otázka však nejspíš i nadále zůstane nezodpovězená. ■