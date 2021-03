Tereza Kerndlová žhavá jako nikdy předtím! Takhle pózuje na terase svého nového domu ve Španělsku

Tereza Kerndlová Foto: Archiv T. Kerndlové

V plavkách a průhledném crop topu jí to neuvěřitelně sekne. "Ženská se o sebe musí starat. Jím moc ráda, a snažím se, aby to bylo zdravé. Jím syrové ryby, snažím se jíst málo rýže, ale nejde to pořád. Občas hřeším. Dneska třeba čokoládovým muffinem," řekla Super.cz Tereza.

Právě celoročně přívětivé počasí, jímž se může jih Španělska chlubit, bylo jedním z hlavních důvodů, proč se tam Tereza s Reném rozhodli částečně přesídlit. Nyní se navíc v Andalusii rozvolnila covidová opatření, o to více si to tam užívají.

"Nyní je to volnější, je to pár dní zpět, co se povolilo ježdění do jiného města. Fungují kadeřnictví, restaurace. Obchody zavírají v 16 hodin, restaurace v 18. Lidé dodržují rozestupy, snaží se, aby všechno bylo dobré jako dřív," popsala Kerndlová. ■