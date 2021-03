Typický knír dávno oholil: Podívejte se, jak dnes vypadá a co dělá bývalá hvězda Novy Martin Severa

Takto vypadá Martin Severa aktuálně. Foto: archiv M. Severy

Původně vystupoval na obrazovce Československé televize jako zpravodaj z Federálního shromáždění, po rozdělení republiky komentoval události v Deníku a Deníku plus. V roce 1994 dostal nabídku do začínající Novy, která postavila moderování Televizních novin na dvojici žena a muž. Vedle zkušeného novináře Martina Severy posadili půvabnou blondýnku, o patnáct let mladší Martinu Kociánovou.

Po šesti letech z Novy odešel. „Později mi sice nabídli návrat na obrazovku, ovšem jako moderátorovi počasí. Post rosničky jsem odmítl,“ řekl Super.cz. Prošel různými pozicemi, včetně funkce ministerského tiskového mluvčího. Co dělá dnes? „Vedu oddělení mediálních studií na Mezinárodní konzervatoři Praha. A jen trnu, aby nám nezrušili praktické maturity.“

Moravák z Velké nad Veličkou vždy kladl důraz na práci s češtinou, ostatně náš jazyk dva roky učil i na gymnáziu v jihofrancouzském Nimes. Dobrý rétor dělá rozhovory pro TV Praha, s hosty rozmlouvá přes Skype, Facebook nebo ve studiu. Také moderuje pořad Knihy v kobce, který využívá prostor té rekonstruované s číslem 17 na pražské Smíchovské náplavce. Je nadšeným vinařem a cyklistou, na kole ročně najezdí 5000 kilometrů. ■