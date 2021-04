Vzpomínáte na dobu, kdy za ním na ledě vlály vlasy? To snad už nehrozí, říká Jágrova mladá přítelkyně

Jaromír Jágr Foto: Václav Jirsa, Právo

Ačkoli šlo o velký hit, hokejistova nynější přítelkyně Dominika Branišová (26) věří, že jejímu partnerovi se styl „vpředu byznys, vzadu party“ do budoucna vyhne.

„Jarda to má docela dlouhé, už asi rok se nestříhal, protože říká, že ve vlasech je síla a tu on teď potřebuje. Ale že by si nechal jako v minulosti vepředu krátké a vzadu deku, jak to nosil v ‚devadesátkách‘, to snad už nehrozí,“ říká modelka.

Dominika Branišová o vztahu s Jaromírem Jágrem

I méně lichotivé trendy ale, jak známo, mají tendenci se vracet, což potvrdil i kadeřník Tomáš Arsov: „Těžko uvěřit, ale tento účes se vrací a je nejnovějším trendem jak u pánských, tak dámských střihů.“

Branišová se letos po dvou letech vrátila k modelingu. Předtím pracovala jako manažerka klubu. Tam se také s Jaromírem Jágrem seznámili.

„Modeling je pro mě ještě jedna z možností, dokud to jde s mým obličejem. Doufám, že ještě pár let to bude možné. A mám v hlavě i své projekty. Do klubu už bych se nevrátila, protože to nejde skloubit s partnerským ani normálním životem,“ řekla Super.cz Dominika. ■