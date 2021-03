Chantal Poullain promluvila o vztazích svého syna Vladimíra: Hvězda Slunečné se jí se vším svěřuje

Chantal Poullain Super.cz

"Věděla jsem, že bude dobrý. Už jako malý velmi brzo četl, má s Bolkem stejný humor, je herecky skvělý. Dlouho jsem si však nepřála, aby byl hercem. Ale bojovat se proti tomu nedá," řekla Super.cz Chantal. "Nikde není psáno, že bude stále tak úspěšný. Člověk se musí stále hledat, vzdělávat," vysvětluje.

Vladimír je nejen skvělý herec, ale také idolem žen. "Také mě okouzlil, miluju ho. Je to krásnej chlap," usmívá se. " Důležité ale je, jaký je to člověk. Jaký má respekt k lidem a k životu. Být hezký chlap je jedna věc, ale jsou důležitější věci. Citlivost například," zdůrazňuje herečka.

Často spolu mluví o jeho soukromí. K mamince je otevřený a probírá s ní i vztahy se ženami.

"Mluvíme spolu o všem, o životě. Vnímám, jestli má problém. Vidím mu to na očích. Ale čekám, kdy to přijde říct sám. Jsem maminka, ale i nejlepší kamarádka," prozrazuje.

Pokud nesouhlasí s výběrem partnerky, nezasahuje. "Musíme respektovat život dětí. Co si myslím já, není důležité. Když má problém, diskutujeme, ale respektuju život Vladimíra. Nemluvím mu do vztahů, mlčím. Není to moje věc. Snažím se nezasahovat, rodiče se do toho nemají plést," dodala. ■