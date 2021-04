Deset let oblékal Dianu, dnes navrhuje šaty Camille: Co říká britský návrhář o spolupráci s lady D?

Bruce Oldfield Profimedia.cz

„Pracovali jsme spolu skoro 10 let. Bylo to pro mě důležité. Byla dokonalou klientkou. Když na to vzpomínám, bylo to pro ni tvrdé. Každý den jsme ji oblékali, jako by šla na svatbu,“ prozradil Sunday Times o lady Dianě.

S tou se seznámil skrze neziskovou organizaci Barnardo's, které princezna v letech 1984-1996 předsedala. Na charitativní akce často oblékala jeho modely.

Když pak na londýnskou premiéru Bídníků v roce 1985 vynesla jeho černé sametové šaty, vzbudil jako návrhář hodně pozornosti. Šaty se později vydražily pro charitativní účely za 1 525 450 Kč.

V 90. letech, poté, co se stáhla do ústraní a nechtěla být tolik na očích, s ním však Diana rozvázala spolupráci. A Oldfieldovi nastaly krušné časy.

"Byli jsme otřesení, naštvaní, to vám povím. Nebylo to dobré. Každý se na vás dívá, jako byste byli odpad,“ přiznal s tím, že přišel o mnoho zákaznic, a dokonce musel prodat svůj byt, aby měl peníze na podnikání.

V září loňského roku musel kvůli pandemii po 30 letech uzavřít svůj londýnský showroom, ale ještě během lockdownu začal s bývalými zaměstnanci pracovat z nového studia. Vévodkyně Camilla je jeho věrnou zákaznicí a jeho modely obléká na nejrůznější veřejné akce. ■