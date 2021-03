Z Dívky roku je dvacetiletá sexbomba. Tisícovku růží k narozeninám kráska rozdala těm, kteří si to nejvíc zaslouží

Tahle květinka dnes slaví dvacáté narozeniny. Foto: Super.cz/archiv G. Gášpárové, Anna Koniaeva, Filip Matušínkský, Richard Nowak a Jiří Rašner

Pomíjivou krásu si ale začínající herečka nechtěla nechat pro sebe. V době pandemie se rozhodla aspoň touto formou podpořit ty, kteří si to nejvíc zaslouží. „Napadlo mě dát je sestřičkám v nemocnicích. Pomáhají, denně riskují zdraví a pokud mohu udělat alespoň něco, co jim udělá trochu radost, tak není co řešit,“ usmívala se krásná brunetka.

Pohledná brunetka, která právě točí s režisérem Tomášem Magnuskem čtvrté pokračování filmové série Bastardi, dostala kromě růží i jiné dárky. Nechtěla být ale konkrétní, o co přesně šlo. Její kamarádka však prozradila, že jeden z nich byl opravdu velice luxusní a také moc drahý. „Nechci říkat, o co šlo, ale tenhle dárek asi fakt nepůjde přehlédnout,“ doplnila se smíchem Gabriela Gášpárová. ■