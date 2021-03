Poetický klasik se srdcem dítěte: Zdeněk Svěrák slaví 85

Zdeněk Svěrák Michaela Feuereislová

Je až neuvěřitelné, jak naturel některých lidí neodpovídá číslu, které se objeví v jejich kolonce „věk“. Datem 28. března si totiž připomínáme 85. narozeniny pana Zdeňka Svěráka (85). On sám by k tomu možná podotkl, že už i v jeho životě se občas vyskytnou neduhy stáří, postihující hlavně intelektuály, jež popisuje Jára Cimrman ve hře Švestka. Všichni ale víme, že Zdeněk Svěrák zůstává pořád mladým klukem.

Klučičí hravost a temperament

Čím to je, že tento dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel pokořil i svůj vlastní věk? Odpověď je nasnadě. Především je to jeho humor, jehož hravost si nezadá s temperamentem devítiletého kluka. Na scénářích, povídkách i vlastních rolích je totiž patrný zdroj inspirace z dětských let.

Z toho automaticky prýští i mladistvý životní náboj, který ze Zdeňka Svěráka stále srší. Jedinečná není jen jeho hravost, ale i respekt a výchova. On sám kdysi v jednom rozhovoru zmínil, že kdykoli jede v metru nebo v tramvaji a sedí, cítí se provinile, že by měl pustit sednout někoho staršího. „A pak si uvědomím, že už i já sám jsem vlastně ten starší,“ řekl. Právě tyto aspekty vyjadřují alespoň přibližně jeho osobnost.

Fenomén Jára Cimrman

Zdeněk Svěrák byl původním povoláním pedagog. Nicméně touha psát a tvořit ho přivedla do Čs. rozhlasu, kde se stal jedním z autorů pořadu vysílaného z fiktivní nealkoholické vinárny U Pavouka. Právě v něm vznikla postava nedoceněného českého velikána Járy Cimrmana, jehož odkazu se od roku 1967 věnuje i Divadlo Járy Cimrmana, které je společným „dítětem“ Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka (✝78) a dalších kolegů - cimrmanologů.

Žádný z nich tehdy netušil, jaký fenomén přivádějí na svět. Svou divadelní a později i filmovou tvorbou přinesli českému národu natolik vyžití, které nemá v historii ani současnosti obdoby. Fikce založená na pravdivých prvcích, navíc podaná tak, že zpočátku působí seriózně, se přirozeně zařadila ke kulturním odkazům Jaroslava Haška nebo pánů Voskovce a Wericha. Vedle nedokonalosti našeho národa podtrhují členové DJC humorně i své vlastní nedokonalosti a geniálně vedenou linkou pochopí svou nedokonalost i každý divák (tedy pokud nesedí vlevo).

Ačkoliv je doba fiktivního génia Járy Cimrmana zasazena do období rakousko-uherské monarchie, humor je nadčasový. Oklikou se trefoval do poměrů v komunistickém režimu, kdy vznikl. A diváky těší se stejnou intenzitou i nyní.

Vynikající spoluautor

Výčet divadelních her, scénářů k filmům, povídek, písňových textů a odehraných rolí Zdeňka Svěráka by přesáhl kapacitu článku. Naštěstí je snadno dohledatelný. Napovídá však o jeho výjimečnosti.

Jako spoluautor se liší od jiných velikánů, tvořících ve dvojici tím, že se neomezuje pouze na jednoho spolupracovníka. Zatímco komici jako Laurel a Hardy nebo V + W tvořili pouze ve specifické jedné dvojici, Zdeněk Svěrák je vynikajícím spoluautorem jak s Ladislavem Smoljakem v divadle, tak s Jaroslavem Uhlířem (75) v hudebních pořadech pro děti, anebo se synem Janem Svěrákem (56) ve filmu.

Cimrman baví i zahraniční publikum

Zdeněk Svěrák se své původní pedagogické profesi v umělecké tvorbě nezpronevěřil. Jeho laskavý humor vyžaduje znalosti historických i jazykových souvislostí a podněcuje lásku k vlastnímu národu. Dá se říct, že s jeho dílem se může ztotožnit snad každý Čech. A co víc: světovost nápadu o díle fiktivního génia prověřily i překlady některých Smoljakových a Svěrákových her do angličtiny.

Jejich uvedení se ujalo Cimrman English Theatre a zahraniční publikum se u nich baví a chechtá stejně jako to české. Na premiéře první přeložené hry Stand-In (Záskok) dojatý Zdeněk Svěrák řekl: „Doufám, že se teď Láďa Smoljak dívá z nebe a spokojeně se usmívá.“

Oblíbený umělec se vcelku nedávno vyjádřil, že stále přemýšlí jako zamlada. Například o blízké a vzdálené budoucnosti. Vzápětí se prý hořce pousměje nad nejistotou své vlastní vzdálené budoucnosti. My všichni věříme, že té vzdálené budoucnosti bude v jeho životě ještě mnoho. Děkujeme, pane Svěráku, a přejeme všechno nejlepší. ■