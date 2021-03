Kdo jsou účastníci nové šmírovací reality show? CEO českého TikToku, od pohledu hezounek a šílenej blázen

Účastníci reality show Like House Foto: FTV Prima

Jsou mladí a úspěšní na sociálních sítích. Nová reality show Like House nechá diváky nahlédnout do vily se sedmi českými influencery. Jejich chování a plnění úkolů pak budou lidé hodnotit lajky. Soutěžící s nejvyšším počtem vyhraje.

Do projektu šli Tomáš Běhounek (19), Adam Kajumi (22), Lada Horová (18), Jan Svěcený (21), Marek Valášek (23), Marie Rosecká (19) a Barbora Stříteská (22).

Nejúspěšnějším ze jmenovaných je Adam Kajumi s 863 tisíci sledujícími. Sám sebe označuje za CEO českého TikToku, platformy, kde má největší fanouškovskou základnu.

Statisícovým publikem se pyšní i Marek Valášek, jenž je ve svých 23 letech nejstarším soutěžícím a jehož napříč sociálními sítěmi sleduje 840 tisíc lidí. Charakterizují ho prý slova: bláznivej, akční a sportovní. Sebevědomí pak čiší z Tomáše Běhounka: „Jsem takovej hezounek, na první pohled, no!“ říká. A Jan Svěcený se popisuje jako sportovní, zapomnětlivý a akční.

Co do počtu followerů (443 tisíc) nejúspěšnější dívkou projektu je Marie Rosecká, jež je dle svých slov sama sobě inspirací a neohlíží se na to, co si druzí myslí. Následuje ji Lada Horová (178 tisíc sledujících), která je „mladej, šílenej blázen“ a trojici dívek uzavírá „přátelská, praštěná a hodná“ Barbora Stříteská.

Čtvrtá soutěžící ještě před začátkem odstoupila. Bára Chvojková nezvládla nápor práce ve zdravotnictví (jako studentka zdravotní školy pomáhá v nemocnici v souvislosti s pandemií covidu) spojený se školou. ■