Houslista Jaroslav Svěcený po obvinění z nevěry s Monikou Trávníčkovou: Mám jedinou milenku a je o dost starší než já

Jaroslav Svěcený Super.cz

"Stávalo se mi pořád, že když jsem vystupoval s nějakou hudebnicí, okamžitě si nás propojovali. Jen to nebyly všeobecně známé tváře z oblasti pop music, tak se o tom nepsalo, ale z klasických kruhů jsem se pravidelně dozvídal, že s tou dotyčnou něco mám. Za těch víc než třicet let jsem si na to zvykl a je zbytečné to komentovat," řekl Super.cz Jaroslav.

Po rozvodu s manželkou, s níž strávil třicet čtyři let, už by spojován i se svojí předchozí manažerkou. "Skutečně nejsem přelétavý člověk, i když nevím, co mě čeká v budoucnu. A s Miládkou Peřinovou, kterou jsem znal roky a dělala mi na počátku management, nás vyfotili při předávání cen Anděl. Pak vyšlo, že jsem se nastěhoval k blondýně, přitom k téhle blondýně jsem se nikdy nenastěhoval. Ovšem dodnes jsem jí vděčný, že mi v době, kdy mi nebylo vůbec dobře, pomáhala," krčil rameny.

V současné době se prý zajímá jen o hudbu. "Mám jen jednu úžasnou milenku a tu teď držím v ruce," ukázal nám svůj nástroj. "Housle jsou vždycky podobné ženě. A tahle je tedy o dost starší. Mám milenku z roku 1752. Je velmi dobrá, hraje skvěle, je spolehlivá a dokonalá. Jsem s ní naprosto spokojen," uzavřel. ■