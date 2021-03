Slovenský rapper vrací úder: Tohle vzkázal haterům, kteří ho kritizují za cestování během pandemie

Majk Spirit Foto: Instagram M.Spirita

„Měli jsme sem letět před rokem, v březnu 2020, ale na poslední chvíli jsme to ze solidarity zrušili. Snažili jsme se potom najít termín na podzim, ale přišla druhá vlna, tak jsme to zase posunuli. Teď do třetice jsme si řekli, že už to nezrušíme,“ uvedl s tím, že si byl vědom i případné kritiky, která ho od cestování neodradila. „Naše štěstí a pěkné rodinné zážitky jsou pro mě víc než veřejné mínění, sorry nesorry,“ pokračuje.

Své rozhodnutí vycestovat odůvodňuje tím, že je vůči budoucnosti a vývoji pandemie skeptický a nehodlal dál čekat. „10 let jsem poctivě pracoval a často si odpíral dovolené a sociální život, protože jsem věděl, že si to všechno vynahradím, jakmile si založím rodinu a budu mít malé miminko. A teď mi říkáte: počkej, zůstaň doma. Jak dlouho? Rok, dva?“ ptá se rapper, který nechce spoléhat na to, že se situace jednou zlepší.

„Co když to takhle bude už navždy? Na podzim přijde nějaká mutace, další rok covid-22, potom 23, potom ebola-24... Já se snažím žít v přítomnosti a užívat si, co je teď a tady. Moje malá bude miminko jen chvíli,“ dodal Spirit.

Fanoušci ho také hojně kritizovali za to, že vyrazil do Afriky za exotikou sotva s půlročním kojencem. Slovenský rapper ale všechny uklidnil, že cestu s manželkou pečlivě zvážili a pro dceru Ariu není dovolená nijak riziková. Zároveň všechny ubezpečil, že jsou zodpovědní a nechávají se testovat PCR testy, o dodržení karantény po příletu na Slovensko ani nemluvě. ■