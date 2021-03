Jitka Nováčková spustila kojící mánii! Fotku prsa při kojení začaly zveřejňovat další slavné české krásky

Veronika Kašáková se synem Matyáškem Foto: Archiv V. kašákové

"Vnímám nepochopení. Většina maminek to nemá o prsu, jde o to spojení maminka a dítě. Kojení nevnímám jako sexy akt, tak myslím, že fotkou při kojení jde opravdu o to spojení maminka - miminko, ne o prsa," snažila se bránit Jitka Nováčková.

Snímek miminka přitisknutého k prsu sdílely po Nováčkové také Michaela Ochotská (36), Veronika Kašáková (31) nebo manželka Libora Boučka Gabriela. "Co já bych dala za to plně kojit?! Kojte, když to jen malinko jde, je to nejlepší pro miminko a maminku a ne, nevystavujeme prsa. Vystavujeme pouto, nejzdravější a nejdůležitější pouze mezi dítětem a matkou," zdůraznila Veronika Kašáková, která se nedávno svěřila s tím, že její syn má vzácnou metabolickou vadu, která vyžaduje celoživotní přísnou dietu.



Fotografii s kojením syna Alberta přidala také Gabriela Boučková: "Měsíc jsme tři. Je to nádherný a neuvěřitelně to utíká." ■