Naprosto nevhodné, nebo dobrý vtípek? Prostořeká modelka to za fotku nahoře bez s dvouletým synem schytala

Chrissy Teigen se synkem Milesem Profimedia.cz

Chrissy Teigen (35) je na sociálních sítích velmi sdílná. Často na svou otevřenost ale doplácí a je terčem útoků internetových trollů. S hatery si ale modelka většinou hravě poradí a jako by je i ráda provokovala. Jako tentokrát, kdy se podělila o snímek nahoře bez, na němž figuruje i její dvouletý syn Miles.

Komentáře pohoršených sledujících na sebe nenechaly dlouho čekat. „Jsem jediná, koho to znechutilo?“ ptala se jedna ze sledujících. „Každý, koho to naštvalo, může komentovat tady, abych vás rovnou mohla zablokovat,“ odpověděla dotyčné Teigen a dodala: „Počkejte, až zjistí že se i společně koupeme.“

Není to poprvé, co se do modelky pustili kvůli polonahé fotografii s jejím dítětem. Na snímku s dcerou Lunou (4), na němž jí z rozepnutého saka vykukovalo prso, reagovali sledující podobně a radili Chrissy, aby se zakrývala v přítomnosti dětí.

„Sála prso několik měsíců, takže jí to moc nevadí,“ zazdila tehdy kritika Teigen a dala jasně najevo, že nahota v jejich domácnosti rozhodně není tabu. ■