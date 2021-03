Závislost na heroinu, znásilnění a předávkování: Demi Lovato se fanouškům otevřela jako nikdy. Proč stále není čistá?

Demi Lovato Profimedia.cz

Demi Lovato (28) se rozhodla vpustit fanoušky do svého soukromí a natočila dokument o svých největších démonech, jak už název Dancing With The Devil napovídá. Mimo jiné v něm popsala předávkování v roce 2018 , kdy jako zázrakem přežila tři mrtvice a infarkt.

Se závislostí na drogách zpěvačka bojuje od 14 let a léčila se několikrát. Nyní, dva roky po poslední léčbě, přiznala, že v roce 2018 "uklouzla" jako nikdy. Namíchala si koktejl z pervitinu, extáze, marihuany, alkoholu, kokainu a léku na bolest. O dva týdny později přešla na heroin.

Demi si rychle uvědomila, že je na droze fyzicky závislá. „Vyrazila jsem ven s přáteli. Obešli jsme pár barů a pak se přesunuli ke mně. V půl šesté ráno jsem se sebrala, že jdu spát, ale ve skutečnosti jsem zavolala svému dealerovi,“ popsala osudnou noc.

Ráno ji její asistentka našla v bezvědomí. Život jí naštěstí zachránili, ale bohužel, jen co ji propustili domů z nemocnice, kontaktovala dealera znovu. Sjela se sice opět heroinem, ale uvědomila si, že potřebuje pomoc, a rozhodla se pro léčení.

Zpěvačka šokovala výrokem, že té noci, kdy se předávkovala, její dealer zneužil situace a měl s ní sex, když byla ve stavu, kdy o sobě nevěděla. Pak ji prý zanechal nahou na podlaze vlastnímu osudu. O to víc šokující bylo, že ho po propuštění z nemocnice sama kontaktovala znovu, nejen za účelem nákupu drog, ale také sexu.

„Chtěla jsem, aby to tentokrát byla moje volba. Ničemu to nepomohlo. Cítila jsem se hůř a byla ještě zoufalejší,“ přiznala.

A údajně to nebylo poprvé, co se ocitla v podobné situaci. „Přišla jsem o panenství při znásilnění. O měsíc později jsem se dotyčnému ozvala, abych si dokázala, že to mám pod kontrolou, ale bylo mi mnohem hůř. Roky jsem si to vyčítala a také jsem se nemohla smířit s tím, že šlo o znásilnění.“

Přes všechny strasti a léčbu Demi stále není čistá. Příležitostně kouří marihuanu a pije alkohol. "Naučila jsem se, že když za něčím zavřu dveře, o to víc je pak toužím otevřít. Pokud mi něco může trochu ulevit, jako tráva nebo tak, nebudu říkat, že se nikdy nenapiju nebo si nezakouřím," dodala. Heroinu se prý ale už nikdy nedotkne.

„Nejděsivější zjištění bylo, že mi heroin nestačil, protože když jsem se předávkovala, užila jsem i fentanyl. A to je úplně jiné zvíře. Uvědomila jsem si, že toužím být tak sjetá, že by mě to zabilo. A to mě probralo nadobro. Už neuvidíte v novinách titulky o mém dalším předávkování, ale nebudu si na nic hrát. Jsem nemocná a musím každý den tvrdě bojovat za to, abych byla v pohodě,“ zapřísahala se.

První část dokumentu Dancing With The Devil vyjde na YouTube 23. března. ■