Tady sbírá inspiraci: Muzikant, který napsal hudbu pro české i americké trháky, bydlí v tomhle úžasném designovém loftu

Karel nás přivítal ve svém vzdušném mezonetovém bytě v pražském Karlíně. "Pro mě je hrozně důležité místo, kde pracuju. V tomhle velkém prostoru mám spojené to, že tady pracuju i žiju. Člověk tady tráví celý den, zvlášť teď. Do pandemie jsme to s bratrem střídali. On byl tři měsíce v létě tady, a já zase přes zimu u něj v Americe," vyprávěl Super.cz, když nás třípatrovým bytem, kde má i studio a zkušebnu, provedl. Vy si ho můžete prohlédnout prostřednictvím našeho videa a bohaté fotogalerie.

Sešli jsme se ale zejména kvůli jeho novince, kdy dal dohromady materiály, které tvořil tři roky, a vydal je na desce Spoken, která vyšla už před půl rokem v Los Angeles. "Chtěl bych, aby se i lidi tady dozvěděli, že deska vyšla. Je to vlastně takový soundtrack mého života, který vznikl během cestování po studiích a komponování, kdy jsem si k tomu paralelně dělal i svoje věci, které mi přinášejí svobodu," vysvětlil s tím, že k desce už natočil i tři videa a na čtvrtém pracuje.

Kromě toho se na jeho hudbu můžeme těšit i v dalším americkém trháku, jehož český název ještě neexistuje. "Dokončil jsem hudbu loni v březnu, film měl jít do kin na podzim, a teď ho asi uvidíte někde na Netflixu, protože budoucnost kin jasná není," uzavřel. ■