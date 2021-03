Proměnu lidského Kena ve vnadnou Barbie komentoval jeho český známý: Nechal se operovat pro slávu, říká

Robert Paulat řekl, co si myslí o proměně Rodriga Alvese. Super.cz

Díky Robertu Paulatovi (41) přijel před třemi lety Rodrigo Alves do České republiky. Excentrický Brazilec zde podstoupil několik menších estetických zákroků v obličeji ještě jako muž. Od té doby se proměnil v ženu, která si říká Jessica Alves.

Jeho nový vzhled okomentoval český Ken. „Myslím si, že to bylo od začátku promyšlené. Rodrigo přestával zajímat lidi svými zákroky, protože na něm už nebylo co změnit. Měl vyoperovaná žebra, pětkrát přeoperovaný nos,“ řekl Super.cz Paulat.

„Potkal jsem se s ním před pěti lety. Probděli jsme spolu hodně nocí, zažili spoustu party a povídali jsme si hodně intimně a nikdy se nezmínil, že by se cítil být ženou. Je to jen divadlo pro média. Za pár let bude chtít být opět Kenem,“ myslí si Robert.

Podle něj měli lékaři Rodriga, respektive Jessicu odmítnout. „Podle mě trpí stejnou závislostí, jako když je člověk závislý na drogách. Jeho drogou jsou plastiky,“ dodal český Ken. ■