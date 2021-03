Hvězda Harryho Pottera čelila v průběhu natáčení filmů nadávkám a rasismu: Měla ale zákaz mluvit o tom veřejně

Katie Leung jako Cho Chang v Harrym Potterovi Foto: COLLECTION CHRISTOPHEL/Warner Bros./Heyday Films

Katie Leung (33), která v sáze o Harrym Potterovi ztvárnila Cho Chang, šokovala prohlášením, že ji promotéři filmů nařídili, aby zapírala šikanu a rasistické nadávky, kterým v průběhu let čelila. To jim tehdy sice odsouhlasila, ale později toho hořce litovala.

„Pamatuji si, jak mi řekli, ať tvrdím, že jsem nic takového na internetu neviděla a že se to neděje, kdyby se mě někdo z reportérů někdy ptal. Jen jsem mlčky přikývla a pomyslela si, že jsem to ale viděla na vlastní oči,“ popsala v podcastu Chinese Chippy Girl.

Katie se objevovala v sérii od čtvrtého dílu Harry Potter a Ohnivý pohár, ale přiznala, že věci nebyly tak růžové, jak se mohlo zdát. Cítila prý velký tlak, protože chtěla být vzorem dětem z asijských komunit.

„Chtěla jsem se svobodně vyjadřovat, mít možnost jim ukázat, že sny se plní, ale také je připravit na všechny sračky a příkoří, která s tím mohou být spojená.“

„Internet byl tehdy na vzestupu, a když je vám 16, hodně vás zajímá, co si o vás lidi myslí. Dostávala jsem mnoho krásných mailů od fanoušků, ale když jsem si své jméno hodila do googlu, našla jsem stránku věnovanou fanouškům Harryho Pottera. Byla tam spousta rasistických komentářů a někdo mi dokonce vytvořil haterské stránky,“ popsala první pořádný střet se slávou.

„Bylo tam tlačítko, které říkalo, pokud nesouhlasíte s tímto obsazením, klikněte. A byl znázorněn i počet těch, co klikli. Bylo to otřesné, prostě příšerné.“

Do médií o tom však nikdy nepromluvila. „Vždycky jsem jen říkala, že je všechno v pohodě a jak jsem vděčná. Vděčná jsem opravdu byla, ale necítila jsem se nejlépe. Jednoduše bych si přála, abych o tom tehdy promluvila, ale nemohla jsem.“

Katie se narodila v Anglii jako dítě čínských rodičů. Ti do Británie přišli jako náctiletí. Leung doma vychovávali jako Číňanku, venku byla Britkou. Ačkoliv uznává, že to v dospívání bylo matoucí, přišla si prý, že nikam nezapadá, dnes je pyšná na své čínské kořeny, ale i na to, že je Britka. ■