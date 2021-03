Marek Lambora a Eva Burešová opět spolu: Seriálové hvězdy se sejdou v dalším projektu

Eva Burešová Foto: archiv TV Nova

Tentokrát to bude opravdu velká konkurence. Na obrazovky se vrací oblíbená show Tvoje tvář má známý hlas, ale v trochu novém kabátě. Nejenže pořad tentokrát budou uvádět dva moderátoři, a to Ondřej Sokol a Aleš Háma, ale diváci se mohou těšit na ty nejlepší z řad minulých.

Už v první řadě si všichni zamilovali výkony herečky a zpěvačky Hanky Holišové (40) a oprávněně se stala také vítězkou první série. K radosti jejích fanoušků nyní televize Nova potvrdila, že se do soutěže vrací.

„V první řadě Tvoje tvář má známý hlas jsme vlastně byli jako takoví průkopníci a tenkrát vlastně nikdo moc nevěděl, jestli to bude úspěšné, takže to na tom bylo dosti napínavé,“ zavzpomínala Hana Holišová. „Teď je to oproti první řadě zajetý pořad. Myslím, že můžu říct, že nyní už mám takový trochu nadhled, ale zároveň si to chci užít. Samozřejmě cítím i velkou zodpovědnost vůči lidem, kteří nám fandili, takže je člověk nechce zklamat,“ dodala herečka.

Vedle ní se do soutěže vrací zpěvák Vojta Drahokoupil (25), který si prošel pátou řadou. „Nejdřív jsem tomu, že budu v osmé řadě, nevěřil, no a nakonec jsem jeden z pěti kluků, kteří tu můžou být, a je to strašně krásný pocit. Jsem opravdu hrozně vděčný a doufám, že si místo v řadě šampionů zasloužím,“ řekl Vojta Drahokoupil.

Za porotcovský pultík vedle Marka Lambory usedne herečka a zpěvačka Eva Burešová (27). „Jsem moc ráda, že můžu být v porotě, hodnotit a užívat si kulturu, protože přeci jenom ta chybí a není kde vidět naše tuzemské umělce,“ řekla Eva. „Hodnocení pro mě není zrovna jednoduché, účinkujícím totiž není téměř co vytknout. Díky tomu, že se v této řadě všichni známe, tak je hodnocení o něco příjemnější,“ dodala herečka.

Vedle již zmíněné Hanky Holišové a Vojty Drahokoupila se v osmé řadě objeví také Petr Rychlý, Jitka Boho, Iva Pazderková, David Gránský, Marta Jandová a Albert Černý. ■