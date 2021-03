Věděli jste, že má Zuzana Belohorcová talent i na zpěv? Moderátorka se proměnila do Madonny

Zuzana Belohorcová ve slovenské Tváři Foto: TV Markíza

Během prvního přenosu ale Zuza naprosto obstála. Blond kráska se proměnila v Madonnu (62). Popovou královnu zobrazila v klipu Frozen. „Madonna je moje oblíbenkyně. Měla jsem ji ráda v době, kdy byla nejvíc in. Tato písnička mě nejvíc sedla, byla to éterická, jemná skladba, což mi vyhovuje. Nejde mi o to zaujmout za každou cenu, ale chtěla jsem to zvládnout co nejlépe po pěvecké, taneční i herecké stránce," řekla Super.cz Zuza.

Samotná Madonna v době natáčení klipu před třiadvaceti lety procházela razantní změnou image, a tak se na Zuze maskéři vyřadili. Belohorcová dostala černou paruku s dlouhými vlasy a drdůlkem na temeni, šaty s černými závoji pak byly k nerozeznání od modelu z klipu. Jak už to v této soutěži bývá, myslelo se na detaily, a tak ruku zdobila malůvka hennou a nechyběla ani pověstná mezírka mezi horními jedničkami. „Dírka byla zamalovaná barvou,“ prozradila nám Zuza, která si nechala nasadit i modré kontaktní čočky.

Belohorcová dává do příprav maximum. „Všechno si to velmi užívám, i když příprava na show je někdy vážně náročná,“ uvedla v jednom z rozhovorů pro Super.cz Zuza a dodala: „Každé číslo je jiné. Každá píseň je odlišná, někdy zpívám ve slovenštině, jindy v češtině, nebo třeba v angličtině. I jednoduchá písnička se dá snadno pokazit.“

I když má Zuzana hudební vzdělání, tak si je vědoma velké pauzy od dob, kdy se hudbě věnovala aktivně. Proto denně piluje choreografii, zpěv i herecký projev s profíky. Má na to dost času i energie, neboť se na Slovensko odstěhovala na čtvrt roku od rodiny ze Španělska právě kvůli této show. ■