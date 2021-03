Yvetta Blanarovičová si oddychla: Její maminka (84) už má za sebou obě dávky vakcíny proti covidu

Yvetta Blanarovičová s maminkou Foto: archiv Y. Blanarovičové

„Mamka už má obě očkování za sebou, to jsem moc ráda. Proběhlo to naprosto v pohodě. Po první dávce jsem ji kontrolovala celou noc, po druhé upekla pekáč buchet. Pro mě je nejdůležitější, že už se nemusím bát. Jsem klidnější,” řekla Super.cz herečka, která svou práci miluje a ráda by se k ní brzy vrátila, a to především na divadelní prkna, třeba do muzikálu Kvítek mandragory.

„Jakmile to bude možné i pro mě, nechám se samozřejmě očkovat. Ráda cestuji, a také je to jediná varianta, jak se budu moct vrátit ke své práci, která mi chybí. Když jsem točila Ulici, hrála divadlo, nebo moderovala, počítala jsem skoro každou minutu, buď jsem byla v ateliéru, učila se texty, nebo jsem byla na cestách,” dozvěděli jsme se od Blanarovičové, která je také ředitelkou nadace La Sophia.

I když současná situace její práci příliš nepřeje, našla si herečka spoustu činností, kterým se věnuje. „Neumím se nudit a docela jsem si na home office už zvykla. Ale už se na jeviště, koncerty, kolegy a diváky moc těším. Stýská se mi,” dodala pro Super.cz Yvetta, která se mimo jiné vrhla i na malování. ■