Už není kost a kůže: Kvůli covidu Pavla Vitázková přibrala 11 kilo. Teď je herečka těžko shazuje

Pavla Vitázková Super.cz

Před pár lety šla maminka dvou dcer, herečka Pavla Vitázková (42), kterou známe mj. ze seriálu Cesty domů, do sebe, a začala hubnout. Okolí se zdálo, že to možná trochu přehnala. Byla jen kost kůže. Teď ovšem přibrala. "Během pandemie jsem přibrala strašných jedenáct kilo," řekla Super.cz.

"První měsíc pandemie jsem jedla proto, že jsem byla šťastná, že nikam nemusím, že se neukazujeme lidem. Potom z nudy. A pak jsem dostala covid a dožrala jsem si zbytek. Průběh jsme měla téměř nepostřehnutelný, jen jsem ztratila čich a už pět měsíců ho stále nemám, ani zbytkově. A postihlo to i chuť, která se mi tedy vrátila. Ale pořád jsem se nemohla dojíst," vyprávěla.

"Měla jsem to jako v Pirátech z Karibiku, kdy chtěl strašně cítit a ochutnat jablko. Zkoušela jsem sladké, slané, pořád to nebylo ono, a jela jsem znovu dokola. Stalo se ze mě hovado, a takhle jsem pak dopadla," krčila rameny.

Ted už se ale herečka pustila do hubnutí. "Bojuju jako lev. Už mám zase šest kilo dole. Kdyby měl každý jako následek covidu jenom tohle, bylo by to fajn," míní. Jak hubne, nám prozradila v našem videu. ■