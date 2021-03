Odstřihli mě od příjmů a sebrali mi ochranku. Bez matčiných peněz bych nezajistil bezpečí své rodiny, přiznal Harry

Harryho překvapilo, že si musí ochranu zajistit sám. Foto: Profimedia/CBS

V ostře sledovaném rozhovoru s Oprah Winfrey vévoda ze Sussexu prozradil, že byl nucen opustit Kanadu, aby uzavřel smlouvy s velkými streamovacími společnostmi, jako jsou Netflix a Spotify, poté, co ho královská rodina odstřihla od příjmů.

Když se Harry (36) s Meghan (39) zřekli rolí v britské královské rodině, pochopitelně z toho plynuly i jisté nevýhody. Těmi hlavními asi bylo, že se vévoda s vévodkyní museli zařídit a zajistit si jak vlastní příjmy, tak ochranu. A ta se velmi prodraží.

Věří se, že se streamovacími giganty vyjednal Harry smlouvy za více než 2 miliardy korun. „Neplánovali jsme to, ale někdo mi to doporučil poté, co mě moje rodina doslova odstřihla od všech příjmů a potřeboval jsem nám zajistit ochranu,“ přiznal.

„Mám nějaké peníze, které mi nechala matka, bez nich bych si to nemohl dovolit,“ dodal. „Začali jsme zvažovat všechny možnosti, šlo mi hlavně o to, aby byla moje rodina v bezpečí.“

Když Harry s Meghan poprvé přesídlili do LA, hodně se spekulovalo o tom, kdo za jejich bezpečnost platí. Herec Tyler Perry jim poskytl své sídlo v Beverly Hills a ochotně zaplatil i ochranku. „Potřebovali jsme dům a on se nabídl, že nám poskytne i ochranu. Tím jsme získali trochu času, abychom se nadechli a vymysleli, co dál,“ dodala Meghan.

Výdaje za ochranu páru se v té době odhadovaly na více než 121 miliónů ročně. Tyto sumy se platí z daní britských daňových poplatníků. Veřejnost tehdy přirozeně apelovala, aby si za své bezpečí zodpovídali Harry s Meghan sami.

„Věc se má tak, že nikdo nepřemýšlel nad tím, jestli nám něco hrozí. Po týdnech čekání nám potvrdili, že je hrozba v podstatě stejná, ale už nejsme seniorními členy britské královské rodiny.“

To prince překvapilo, nečekal prý, že mu bude odepřena ochrana. „Nikdy jsem nečekal, že mi seberou ochranku, protože jsem se do této pozice narodil. Zdědil jsem tuto hrozbu, takže mě to šokovalo,“ přiznal.

Vévodkyně prý napsala do paláce dokonce dopis, kde prosila alespoň o ochranu manžela, její žádost ale prý byla zamítnuta. ■