Moderátora Českého lva i nominovaného skladatele sledovaly manželky doma ve večerkách: Jak to seklo Morávkové a Vrbické?

Petr Malásek Super.cz

Petr na nás měl víc času, protože dorazil mezi prvními nominovanými. Cena mu "hrozila" za hudbu k filmu Havel. "Od té doby jsem ale napsal hudbu ještě ke třem filmům. Život i práce jde dál," řekl Super.cz. Chybí mu samozřejmě živá vystoupení, je dvorním klavíristou Lucie Bílé (54). "Myslím, že po létě se nám všechno vrátí. Věřím vakcínám, tomu, že se všichni promoříme, a pak se začne zase život vracet. Bez muziky je ten život smutný," míní.

Jeho ženu, herečku Danu Morávkovou (49), samozřejmě mrzelo, že nemohla jít s ním a obléknout si krásné šaty. "Mrzí to hlavně mě, protože sdílená radost je lepší než samotná, ale vydržíme to," krčil rameny. Dana ho sledovala aspoň v televizi a oblékla si na to večerní šaty.

Podobně to udělaly i manželka Václava Kopty, herečka Simona Vrbická (55) s dcerami Františkou a Janou. "Dojalo mě, jak to moje holky pojaly. Kombinace velké večerní a županu je outfit, který charakterizuje tu podivnou dobu i touhu po návratu k normálu," svěřil nám Václav. ■