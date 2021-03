5 nejlepších hereček se na Českém lvu nesešlo, 2 zůstaly doma: Takhle to Geislerové a Bokové slušelo na loňském předávání cen

Jenovéfa Boková a Aňa Geislerová Michaela Feuereislová

"Dnes budu držet palce z domova. Všem! Všem doma, venku, v krásných chvílích i v těžkých dobách. Odvahu!," vzkázala Geislerová. Radost měla z ceny pro maskérku filmu Havel Adrianu Bartošovou, která svoji nominaci proměnila. Na dálku pogratulovala všem kolegům.

"Za normálních okolností bych za chvíli kráčela do Rudolfina, ale dám to takhle! Myslím na všechny, co tam budete, a držím palce mým milovaným," napsala Boková na sociální sítě k fotce z domova a připojila informaci, že je negativní.

Zřejmě proto, aby se o ni fanoušci nebáli, protože do Rudolfina se mohlo pouze s potvrzením o negativním testu, takže to, že nepřišla, nebylo z důvodu pozitivního výsledku na Covid - 19. Palce mimochodem držela hlavně kolegovi Janu Cinnovi z televizního filmu Herec. Ten ale nominaci neproměnil. ■