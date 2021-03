Nejkrásnější dívka světa nevydržela v Česku ani měsíc: Sexy Kokinečka zdraví z Mexika, bývalá fanynka jí přeje covid!

Karolína Kokešová známá jako Kokinečka si užívá slunce v Mexiku Foto: archiv K. Kokešové

"Letěly jsme z Vídně, v Rakousku jsme jen musely mít negativní test, přes Frankfurt rovnou do Cancunu. Ani transfer v Německu nebyl problém. Taky stačil ten test, jen nás dovedli do části letiště k odletům mimo schengenský prostor," měla let v pohodě modelka, která se už sluní na mexické pláži.

Mnoho jejích fanoušků se těší na modelčiny křivky vylepšené silikonovými implantáty v bikinách, které ráda postuje na sociální sítě. Ale samozřejmě se najdou i výjimky.

"Jak bezohlední vy, rádoby celebrity, jste. A jako stádo hloupých hus to dáváte najevo. Nikdo vám to nezávidí, spíš jste u mě hodně klesla, jako normálně myslící člověk nadále nemám důvod vás sledovat. Kdybyste tam tak chtěla zůstat s covidem, třeba by to všechny vyškolilo," zaznělo ve zprávě, kterou dostala od bývalé fanynky.

"Že někdo někomu přeje, ať je nemocnej?," nevěřila vlastním očím. "Je to fakt šílenost. Nejsem člověk, který by řešil zprávy, co mi chodí, ale tohle jsem musela sdílet, aby lidi viděli, jak se se někteří chovají. Fakt hnus," napsala Super.cz z Mexika Kokinečka.

"Je hrozné, že v dnešní době ten covid lidi tak strašně rozdělil, že by se nejraději pozabíjeli. Už je to, jako bychom se bavili o náboženství nebo politice. Hrozně mě mrzí přístup některých lidí," míní.

"V dnešní době, když někam cestujete, tak se musíte otestovat, ne-li dvakrát. A domů můžete taky jen s negativním testem. Takže nikoho neohrožuju. Samozřejmě musíte doma trávit karanténu a pak se zase otestovat. Je bezpečnější, než si jít do sámošky koupit rohlíky. Ta nenávist je zbytečná. Dobře vím, jaká situace je, že covid existuje a není to legrace, ale život jde dál," stojí si za svým modelka. ■