Nicolas Cage (56) se popáté oženil: Vzal si o 30 let mladší partnerku, kterou požádal o ruku během video hovoru

Nicolas Cage s manželkou Riko Shibatou

Nicolas Cage (57) se rozhodl zkusit štěstí ne do třetice, ale do pětice. V Las Vegas se oženil se svou dlouhodobou partnerkou Riko Shibatou (26), kterou předtím požádal o ruku při video hovoru. Radostnou novinu potvrdil sám herec.

„Je to tak, jsme velmi šťastní,“ řekl E! News. Obřad proběhl v tamním hotelu Wynn v den, kdy by hercův zesnulý otec slavil narozeniny. Cage měl na sobě oblek od Toma Forda, zatímco nevěsta japonské kimono.

„Vyměnili si tradiční katolické a šintó sliby s příměsí poezie od Walta Whitmana a haiku,“ potvrdil mluvčí páru.

Jedná se o hercovo páté manželství. Jeho poslední s Erikou Koike bylo v březnu 2019 po čtyřech dnech anulováno. Před ní byl herec 10 let ženatý s Alice Kim, s níž má patnáctiletého syna Kal-El Coppola. Rozvedli se v roce 2016.

V roce 2002 byl Cage 100 dní ženatý s Lisou Marie Presley, rok předtím ukončil šestileté manželství s Patriciou Arquette. Herec má ještě třicetiletého syna Westona ze vztahu s herečkou Christinou Fulton.

Zdá se, že odloučení v průběhu pandemie lásku Nicolase a Riko jen posílilo. V srpnu se herec pochlubil, že se zasnoubil, nemohl to však udělat osobně.

„Odjela z New Yorku do Kjóta a já do Nevady. Neviděli jsme se šest měsíců. Jsme velmi šťastní a těšíme se, že spolu strávíme zbytek života. Řekl jsem jí, že si ji chci vzít. Požádal jsem ji přes FaceTime,“ sdělil v rádiovém rozhovoru se svým bratrem Marcem Coppolou.

Kromě toho, že to na Riko takhle vybalil, jí ukázal prsten s černým diamantem, který pak poslal poštou do Japonska. „Miluje černou barvu, takže chtěla černé zlato a černý diamant,“ dodal s tím, že doufal ve svatbu v Japonsku v šintó stylu, pandemie jim to však neumožnila. ■