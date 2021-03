Sexy jako nikdy dřív: Milan Peroutka odhodil svršky a předvedl své vymakané tělo

Milan Peroutka Foto: Hair Studio Honza Kořínek 6x

„Fotky vznikly u příležitosti focení vlasové proměny pro kadeřnictví Honzy Kořínka. Už před delší dobou jsme se dohodli na tom, že vlasy na jaře ostříháme. Já to v životě tak v podobných intervalech střídám. A poté, co jsem odstříhal blonďatou a byl na ježka, jsem ty vlasy chtěl nechat na delší čas být. No, kdyby mi řekli předem, že budu fotit bez trička, zcela upřímně říkám, že bych odmítnul,“ svěřil Super.cz Peroutka.

„Nelituji a jsem rád, že tuhle černobílou vzpomínku mám. Vzpomínám, že když mě před lety fotil Robert Vano, moc jsem si toho vážil, ale dopředu jsem avizoval, že tričko při focení nesundám. A opravdu jsem to nakonec neudělal,“ prozradil zpěvák a moderátor Snídaně s Novou.

Na fotkách vypadá skvěle, dle svých slov na sobě ale aktuálně příliš nemaká. „Popravdě se teď paradoxně ve formě necítím. Hodně se mi po operaci nohy měnila váha a moc necvičím,“ řekl Peroutka.

„Nechci se vymlouvat na zavřená fitka, protože jsem přesvědčen, že klus kolem našeho rybníka, nebo pár cviků na žebřině s bradly, co mám na terase, by stačilo, ale spíš si sem tam jedu něco na karimatce. A taky jsem teď intenzivně zkoušel muzikálové představení Láska nebeská, tak tam se člověk zkrátka vrtět musí,“ dodal Milan Peroutka ke svému sexy focení. ■