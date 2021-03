Mladší sestra Beyoncé se rozepsala o zdravotních problémech: Bojovala jsem o život, přiznala zpěvačka

Solange Knowles (vlevo) se sestrou Beyoncé Profimedia.cz

Jsou to dva roky, co sestra Beyoncé (39) Solange Knowles (34) vydala album When I Get Home. Před jeho vydáním ale zažila skutečná muka, na která nyní zavzpomínala.

„Když jsem se do toho projektu pouštěla, prakticky jsem bojovala o život. Byla jsem pořád v nemocnici kvůli chatrnému zdraví a zlomenému duchu a prosila boha, aby mi dal znamení, že to přežiju, a pokud přežiju, že mě osvítí, ať už to znamená cokoliv. Začal ke mně promlouvat. Nevěděla jsem, odkud to přichází, ale naslouchala jsem mu,“ popsala, co předcházelo vydání alba.

Solange blíže nespecifikovala své tehdejší zdravotní problémy, rozepsala se pouze o spirituální cestě, která jí dle jejích slov zachránila život a pomohla při tvorbě muziky.

V roce 2017 však promluvila o poruše autonomního nervového systému, kterou trpěla. „V posledních pěti měsících s tím bojuji,“ rozepsala se v prosinci toho roku na sociální síti. „Někdy jsem v pohodě, někdy méně v pohodě. Je to komplikovaná diagnóza. Stále se učím, co to obnáší.“

Solange tehdy musela zrušit některé své koncerty, lékaři jí zakázali létat. Není však jasné, jestli její problémy v roce 2019 souvisely s touto poruchou. V listopadu 2019 také oznámila rozvod s režisérem Alanem Fergusonem. ■