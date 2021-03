Z okresu do okresu, z pláže na pláž. Komentář Simony Krainové u fotky z Karibiku rozpálil fanoušky doběla

Simona Krainová Foto: archiv S. Krainové

Vzhledem k pandemii koronaviru, která tvrdě dopadá i na Česko, se Krainová rozhodla s rodinou zatím v Karibiku zůstat. U jedné z plážových fotek si však modelka značně naběhla.

„Z okresu do okresu, z pláže na pláž, zůstáváme tady, byť jsme v tom s vámi, držte se,“ snažila se o povzbuzení modelka, jejíž říkanka z karibského ráje měla spíše opačný efekt.

„Tak to je vtip týdne, možná i měsíce... Já taky soucítím s hladovými, asi jim pošlu fotku řízků s nějakými prázdnými frázemi,“ šokoval Simonin status jednu z komentujících. Když se jí jeden z fanoušků Simony optal, proč se tedy na její fotky dívá, dáma odpověděla stručně a jasně:

„Protože po celodenním shonu v práci, odpoledním školním doučování a večerním vaření místo školní jídelny už nemám na nic složitého náladu. A tady je to jednoduché až až.“

Další komentáře už byly mnohem ostřejší. „Těžko chápete nás ostatní, co chodíme z práce do práce a z práce nikam a nic nemůžeme, někteří ani nemáme za co žít a o cestování si můžeme nechat zdát, mám pokračovat dál, jako vážně?“ zazněl jeden z mnoha výpadů proti Krainové.

„Nejdříve si to v hlavě trochu poskládejte, než vypustíte, co jste napsala,“ přidal se další. Jiní se snažili Krainové vysvětlit, že jí moře vůbec nezávidí a klidně by letěli také, ale komentář nebyl vůbec vhodný.

„Ten komentář je fakt flákanec, já se v práci můžu jen každý den dívat na to zoufalství v nemocnici, jinak postava super, triko průměr, co nám to mělo sdělit?“

Krainová zjevně svůj komentář nemyslela vůbec zle, ale nevybrala si úplně vhodnou příležitost, protože atmosféra v české společnosti je po zavedení lockdownu napjatější než obvykle. ■